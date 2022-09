Conferenza stampa Pioli: «La mentalità non cambio. Ecco come stanno gli infortunati» (Di venerdì 30 settembre 2022) Conferenza stampa Pioli, l’allenatore del Milan parla alla vigilia del match contro l’Empoli: le sue dichiarazioni Stefano Pioli ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia di Empoli-Milan. CALENDARIO – «Giocheremo 12 partite in 44 giorni, non dobbiamo cambiare la nostra mentalità, ci prepereremo sempre al meglio soddisfatti di aver dato sempre il massimo». REBIC E ORIGI – «Le soste sono sempre particolari, la squadra sta bene. Rebic sta bene e sarà convocato. Origi sta meglio ma non è ancora a disposizione per Empoli». GIROUD – «Olivier è un campione in campo e fuori dal campo. Sta bene mette grande entuasiasmo in quello che fa, non ci sorprende, deve continuare così». CONTINUA SU MILANNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 settembre 2022), l’allenatore del Milan parla alla vigilia del match contro l’Empoli: le sue dichiarazioni Stefanoha parlato inalla vigilia di Empoli-Milan. CALENDARIO – «Giocheremo 12 partite in 44 giorni, non dobbiamo cambiare la nostra, ci prepereremo sempre al meglio soddisfatti di aver dato sempre il massimo». REBIC E ORIGI – «Le soste sono sempre particolari, la squadra sta bene. Rebic sta bene e sarà convocato. Origi sta meglio ma non è ancora a disposizione per Empoli». GIROUD – «Olivier è un campione in campo e fuori dal campo. Sta bene mette grande entuasiasmo in quello che fa, non ci sorprende, deve continuare così». CONTINUA SU MILANNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

