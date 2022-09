Conferenza stampa Juric: «Napoli? Servirà concentrazione e motivazione. Miranchuk può giocare dall’inizio» (Di venerdì 30 settembre 2022) Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in Conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Napoli Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in Conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Napoli. Le sue dichiarazioni: CONDIZIONE – «Abbiamo lavorato tanto e bene nonostante un gruppo più piccolo. Con il Napoli sarà difficile anche perché la squadra è stata costruita bene e Spalletti la sta trasformando. Spero che andremo la carichi, serviranno motivazioni e concentrazione». SALTO – «Serve equilibrio. Abbiamo tanti giocatori nuovi e dobbiamo mantenere positività sapendo che ci saranno alti e bassi. Pensiamo partita per partita». INFERMERIA – «Miranchuk c’è e potrebbe ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 settembre 2022) Ivan, allenatore del Torino, ha parlato inin vista della sfida di domani contro ilIvan, allenatore del Torino, ha parlato inin vista della sfida di domani contro il. Le sue dichiarazioni: CONDIZIONE – «Abbiamo lavorato tanto e bene nonostante un gruppo più piccolo. Con ilsarà difficile anche perché la squadra è stata costruita bene e Spalletti la sta trasformando. Spero che andremo la carichi, serviranno motivazioni e». SALTO – «Serve equilibrio. Abbiamo tanti giocatori nuovi e dobbiamo mantenere positività sapendo che ci saranno alti e bassi. Pensiamo partita per partita». INFERMERIA – «c’è e potrebbe ...

Ettore_Rosato : Oggi conferenza stampa a #Napoli, a ringraziare per l’elezione - qui come in #Friuli Venezia Giulia - e a raccontar… - GiuseppeConteIT : Conferenza stampa in diretta da Roma: - ASRomaFemminile : ??? La conferenza stampa di Alessandro Spugna ed Elisa Bartoli alla vigilia di #RomaSparta di #UWCL… - ProvinciaTrento : E' in corso a #LevicoTerme la seduta fuori porta della Giunta provinciale. L’esecutivo è stato accolto dal sindaco,… - DIRETTADCM : #Juric ha dichiarato in conferenza stampa che #Miranchuk sarà disponibile contro il Napoli e potrebbe partire pure… -