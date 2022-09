Conferenza stampa Italiano: «La sosta ha dato fiducia, ma occhio all’Atalanta» (Di venerdì 30 settembre 2022) Conferenza stampa Italiano, l’allenatore della Fiorentina ha parlato in vista della prossima partita contro l’Atalanta Vincenzo Italiano ha parlato in Conferenza in vista del match tra Fiorentina e Atalanta. CONDIZIONE – «Solito lavoro quando mancano i Nazionali. Milenkovic è parzialmente recuperato, sta gradualmente tornando con il gruppo. Vediamo le convocazioni e la rifinitura di domani. Mi aspetto una gara difficile ma dopo l’ultima vittoria ho fiducia, durante la sosta abbiamo lavorato bene». ATALANTA – «Avranno voglia di rivalsa, non dimentico che è tra le squadre più quotate. L’allenatore è grandioso, hanno perso giocatori di valore, ma ne hanno aggiunti altri. Ogni gara giocata contro di loro è sempre stata equilibrata. Quella voglia di portare a casa ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 settembre 2022), l’allenatore della Fiorentina ha parlato in vista della prossima partita contro l’Atalanta Vincenzoha parlato inin vista del match tra Fiorentina e Atalanta. CONDIZIONE – «Solito lavoro quando mancano i Nazionali. Milenkovic è parzialmente recuperato, sta gradualmente tornando con il gruppo. Vediamo le convocazioni e la rifinitura di domani. Mi aspetto una gara difficile ma dopo l’ultima vittoria ho, durante laabbiamo lavorato bene». ATALANTA – «Avranno voglia di rivalsa, non dimentico che è tra le squadre più quotate. L’allenatore è grandioso, hanno perso giocatori di valore, ma ne hanno aggiunti altri. Ogni gara giocata contro di loro è sempre stata equilibrata. Quella voglia di portare a casa ...

