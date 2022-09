Conferenza stampa Empoli- Milan, Pioli: “Dobbiamo dare tutto” (Di venerdì 30 settembre 2022) Nella Conferenza stampa odierna, Stefano Pioli ha analizzato la sfida Empoli-Milan valida per l’ottava giornata di campionato. Dopo la sosta delle nazionali, il Milan sarà ricevuto al Castellani domani sera alle 20:45, per una complicata trasferta contro l’Empoli: molti sono i giocatori assenti per infortunio, da Maignan a Hernandez. Milan, Pioli in Conferenza stampa: “Dobbiamo dare tutto” L’allenatore rossonero esordisce commentando il tour de force che inizierà adesso fino alla pausa dei mondiali: “Giocheremo 12 partite in 44 giorni, ma non dovremmo cambiare la nostra mentalità. Non mi piace quando sento che Dobbiamo gestire le ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 30 settembre 2022) Nellaodierna, Stefanoha analizzato la sfidavalida per l’ottava giornata di campionato. Dopo la sosta delle nazionali, ilsarà ricevuto al Castellani domani sera alle 20:45, per una complicata trasferta contro l’: molti sono i giocatori assenti per infortunio, da Maignan a Hernandez.in: “” L’allenatore rossonero esordisce commentando il tour de force che inizierà adesso fino alla pausa dei mondiali: “Giocheremo 12 partite in 44 giorni, ma non dovremmo cambiare la nostra mentalità. Non mi piace quando sento chegestire le ...

Ettore_Rosato : Oggi conferenza stampa a #Napoli, a ringraziare per l’elezione - qui come in #Friuli Venezia Giulia - e a raccontar… - GiovaAlbanese : Domani alle 14 conferenza stampa di #Allegri, alla vigilia di #JuveBologna. - GiuseppeConteIT : Conferenza stampa in diretta da Roma: - AdrianoLeiteFan : RT @Inter: Siamo live ora su - LazioNews_24 : #Inzaghi torna sul passato alla #Lazio -