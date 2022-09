“Condanna a 6 anni di reclusione”. Brutta notizia nella famiglia delle sorelle Selassié (Di venerdì 30 settembre 2022) Quando le sue tre principesse, almeno per lui, erano concorrenti al GF Vip 6 di Alfonso Signorini, che ha visto la vittoria della maggiore Jessica Selassié, Giulio Bissiri, loro padre, si trovava in carcere. Una faccenda che inoltre era stata toccata più volte nella spiata casa di Cinecittà. Oggi il verdetto finale è arrivato ed è stato Condannato. L’udienza ha visto il papà delle sorelle Selassié sul banco degli imputati presso il tribunale penale di Lugano per una truffa da 13 milioni 645mila euro ai danni di due imprenditori elvetici e un banchiere del Canton Ticino. Nonostante la sentenza a suo discapito, Giulio Bissiri continua a dirsi innocente. sorelle Selassié, il padre Condannato Al momento il ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 30 settembre 2022) Quando le sue tre principesse, almeno per lui, erano concorrenti al GF Vip 6 di Alfonso Signorini, che ha visto la vittoria della maggiore Jessica, Giulio Bissiri, loro padre, si trovava in carcere. Una faccenda che inoltre era stata toccata più voltespiata casa di Cinecittà. Oggi il verdetto finale è arrivato ed è statoto. L’udienza ha visto il papàsul banco degli imputati presso il tribunale penale di Lugano per una truffa da 13 milioni 645mila euro ai ddi due imprenditori elvetici e un banchiere del Canton Ticino. Nonostante la sentenza a suo discapito, Giulio Bissiri continua a dirsi innocente., il padreto Al momento il ...

