Con l'ultima Lamborghini Aventador finisce un'era (Di venerdì 30 settembre 2022) Come la maggior parte delle case automobilistiche specializzare in supercar, la Lamborghini ha deciso di effettuare la transizione verso la mobilità elettrica. Del resto è stato tutto già delineato nel piano strategico Direzione Cor Tauri, il quale prevede l'elettrificazione di tutta la gamma entro il 2025, con il debutto della prima elettrica fissato nel 2028. Ciò significa che l'attuale gamma sarà gradualmente sostituita con nuovi modelli ibridi. La prima ad arrivare sul mercato nel 2023 sarà l'erede dell'Aventador, che verrà proposta con un powertrain ibrido plug-in. Quindi, non è di certo una coincidenza che la casa di Sant'Agata Bolognese il giorno 26 settembre 2022 abbia definitivamente cessato la produzione di questo modello. L'ultimo esemplare uscito dalle linee dello stabilimento emiliano, destinata al mercato svizzero, si distingueva per una ...

