Con il nuovo reattore Olkiluoto-3 la Finlandia si aggiudica la centrale nucleare più potente d’Europa (Di venerdì 30 settembre 2022) Da 15 anni non si mette in funzione un nuovo reattore nucleare in Europa. Oggi è stato annunciato che il nuovo reattore di generazione III+ Olkiluoto-3, situato sull’omonima isola a Sud della Finlandia, ha raggiunto la piena potenza per la prima volta. Costruito dall’unione della francese Areva e dalla tedesca Siemens verrà operato da Teollisuuden Voima Oyj. Olkiluoto-3 fa diventare la centrale la più potente in Europa, rimpiazzando l’ucraina Zaporizhzhia. Il costo, come spesso accade per gli impianti nucleari, è salito in corso d’opera, dai 3 miliardi previsti nel 2005 per la costruzione del reattore sono 11 miliardi i soldi spesi nel progetto. Tra intoppi e dispute del consorzio francotedesco, la ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 settembre 2022) Da 15 anni non si mette in funzione unin Europa. Oggi è stato annunciato che ildi generazione III+-3, situato sull’omonima isola a Sud della, ha raggiunto la piena potenza per la prima volta. Costruito dall’unione della francese Areva e dalla tedesca Siemens verrà operato da Teollisuuden Voima Oyj.-3 fa diventare lala piùin Europa, rimpiazzando l’ucraina Zaporizhzhia. Il costo, come spesso accade per gli impianti nucleari, è salito in corso d’opera, dai 3 miliardi previsti nel 2005 per la costruzione delsono 11 miliardi i soldi spesi nel progetto. Tra intoppi e dispute del consorzio francotedesco, la ...

pierofassino : Cambi il nome se cambi la cosa. È il tempo di mettere in campo un altro cambiamento, chiamando a raccolta le divers… - ItaliaViva : 'Mentre il PD ha deciso di dialogare con la sinistra e di riallacciare rapporti con il M5S, noi rappresentiamo quel… - agorarai : Con @dbendicenti andiamo a Bruxelles, dove l'UE si prepara a un Consiglio straordinario sull'energia e prepara un n… - giuliogangemi : @marcopalears @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT Ma il problema grande è che oltre scrivere cose stupide (5 giorni dal vo… - Simons_87 : RT @Larabrusi: Con sprezzo per la gente che fa fatica in un periodo difficile come questo. Tra l'altra parlano anche di aumentare (di nuovo… -