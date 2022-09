City, Guardiola: “Derby importante, ma non bisogna mettere emozioni extra” (Di venerdì 30 settembre 2022) Pep Guardiola si prepara al Derby di Manchester, che si disputerà domenica alle ore 15. I media inglesi hanno poi posto l’accento sul duello fra Haaland e Lisandro Martinez, mentre il tecnico spagnolo ha commentato così: “E’ una partita diversa perchè ci sono in campo due grandi rivali della stessa città, dobbiamo cercare di capire cosa faranno ma senza mettere emozioni extra. Erling è più alto ma mi diverto quando la gente sottovaluta i giocatori per la loro stazza. Martinez non sarà la prima volta che affronta giocatori più alti di lui”. Riguardo a vari Derby vissuti nella sua carriera ha dichiarato: “Per Barcellona-Real c’è più rumore, più media, più tutto”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) Pepsi prepara aldi Manchester, che si disputerà domenica alle ore 15. I media inglesi hanno poi posto l’accento sul duello fra Haaland e Lisandro Martinez, mentre il tecnico spagnolo ha commentato così: “E’ una partita diversa perchè ci sono in campo due grandi rivali della stessa città, dobbiamo cercare di capire cosa faranno ma senza. Erling è più alto ma mi diverto quando la gente sottovaluta i giocatori per la loro stazza. Martinez non sarà la prima volta che affronta giocatori più alti di lui”. Riguardo a varivissuti nella sua carriera ha dichiarato: “Per Barcellona-Real c’è più rumore, più media, più tutto”. SportFace.

