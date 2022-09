Ciclismo, Jonathan Milan: “Ho fatto il massimo, è bello avere ancora la maglia” (Di venerdì 30 settembre 2022) Jonathan Milan è ancora il leader della CRO Race 2022. Dopo i due successi in volata nelle prime due tappe, l’azzurro della Bahrain-Victorious ha chiuso in quinta posizione la prima frazione con arrivo in salita vinta da Jonas Vingegaard e ha conservato la maglia di leader per un solo secondo sul danese della Jumbo-Visma. “Il finale è stato duro, anche perché c’era vento, come per tutta la tappa – ha affermato ieri Milan dopo l’arrivo (fonte: SpazioCiclismo) -. La salita era molto ripida. Per me era la prima volta sullo sterrato, è stato speciale. Per quanto riguarda la tappa, abbiamo controllato sin dall’inizio, come avevamo già fatto ieri e l’altro ieri e siamo rimasti in una posizione ottimale”. Coppa Agostoni 2022: Valverde beffato dalla sorpresa Sjoerd Bax. Terzo ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 settembre 2022)il leader della CRO Race 2022. Dopo i due successi in volata nelle prime due tappe, l’azzurro della Bahrain-Victorious ha chiuso in quinta posizione la prima frazione con arrivo in salita vinta da Jonas Vingegaard e ha conservato ladi leader per un solo secondo sul danese della Jumbo-Visma. “Il finale è stato duro, anche perché c’era vento, come per tutta la tappa – ha affermato ieridopo l’arrivo (fonte: Spazio) -. La salita era molto ripida. Per me era la prima volta sullo sterrato, è stato speciale. Per quanto riguarda la tappa, abbiamo controllato sin dall’inizio, come avevamo giàieri e l’altro ieri e siamo rimasti in una posizione ottimale”. Coppa Agostoni 2022: Valverde beffato dalla sorpresa Sjoerd Bax. Terzo ...

