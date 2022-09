Chiuse le indagini sulla Covid-star Massimo Galli per i concorsi pilotati: ipotesi di corruzione e abuso d’ufficio (Di venerdì 30 settembre 2022) La procura di Milano ha chiuso le indagini preliminari relative a procedure concorsuali di selezione per i posti di professore e ricercatore universitario indette dall’Università degli Studi di Milano Statale, che nell’ipotesi accusatoria sono risultate oggetto di turbativa. Dall’originario procedimento penale “sono stati formati autonomi fascicoli processuali in relazione alle singole vicende concorsuali, e sono stati quindi notificati gli avvisi a venticinque indagati” tra cui – da quanto si apprende – l’infettivologo Massimo Galli. “Le ulteriori posizioni per le quali vi è stata iscrizione nel registro degli indagati sono rimaste nel procedimento principale e verranno definite separatamente”, si precisa nella nota del procuratore di Milano Marcello Viola. Massimo Galli e i ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 30 settembre 2022) La procura di Milano ha chiuso lepreliminari relative a procedure concorsuali di selezione per i posti di professore e ricercatore universitario indette dall’Università degli Studi di Milano Statale, che nell’accusatoria sono risultate oggetto di turbativa. Dall’originario procedimento penale “sono stati formati autonomi fascicoli processuali in relazione alle singole vicende concorsuali, e sono stati quindi notificati gli avvisi a venticinque indagati” tra cui – da quanto si apprende – l’infettivologo. “Le ulteriori posizioni per le quali vi è stata iscrizione nel registro degli indagati sono rimaste nel procedimento principale e verranno definite separatamente”, si precisa nella nota del procuratore di Milano Marcello Viola.e i ...

