(Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Percepiva ildi cittadinanza ma nello stesso tempo continuava a fare l’esattore per conto del clan e il pusher di marijuana. E’ un criminale eclettico Giuseppe Andreoli, pregiudicato di 52 annidai carabinieri a Sessa Aurunca (Caserta) su mandato del Gip del Tribunale di Napoli. Andreoli è ritenuto dagli inquirenti vicino a un clan camorristico locale, gli Esposito, noti anche come Muzzoni, cosca alleata del clan dei Casalesi. Al, condotto in carcere, è stata contestata una tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso commessa contro un ultrasessantacinquenne; nel corso delle operazioni di cattura di Andreoli, nella sua abitazione inoltre i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato un chilo di marijuana pronta per essere spacciata. Dalle indagini sul tentativo di ...

anteprima24 : ** Chiedeva il 'pizzo', vendeva droga e intascava il 'reddito': 52enne arrestato ** -

