Chi ha sequestrato e seviziato per 10 mesi | Psg | accuse terrificanti allo sceicco

(Di venerdì 30 settembre 2022)per diecinella prigione di Salwa Road, in Qatar, "colpevole" di essere in possesso di documenti potenzialmente compromettenti sulla vita professionale e privata del presidente del Paris Saint-Germain, il qatariota Nasser al-Khelaifi. Ieri, il quotidiano francese Libération ha pubblicato un'inchiesta esplosiva sul numero uno del club parigino, dalla quale emerge che "Nak", come viene soprannominato, avrebbe fatto incarcerare e torturare un imprenditore franco-algerino di 41 anni, Tayeb B. , per cancellare le prove di atti di corruzione per l'assegnazione dei Mondiali in Qatar e altre informazioni delicate sul suo conto e sul suo entourage. «I metodi sulfurei del Qatar a servizio di Nasser al-Khelaifi», titola Libération. L'inchiesta ricostruisce la vicenda a partire dal 13 gennaio 2020, giorno in cui quindici agenti della polizia ...