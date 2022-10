Che sberle a TF1 e M6 dal numero uno dell’antitrust francese!

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 30 settembre 2022) Streaming : la fusione tra TF1 e M6 « non avrebbe cambiato la situazione » rispetto ad Amazon, Disney e Netflix La Tribune, di Pierre Maniere, pag. 57 Durante un’audizione al Senato, Benoit Coeuré, il presidente dell’Autorità francese per la concorrenza, ha giudicato che un accordo tra i due campioni francesi del piccolo schermo non avrebbe permesso loro, in ogni caso, di giocare a rimpiattino con i giganti dello streaming come Amazon, Disney e Netflix, dotati di risorse finanziarie molto maggiori. La sua udienza era attesa. Dieci giorni dopo che TF1 e M6 hanno insabbiato il loro progetto di fusione, Benoit Coeuré, presidente dell’Autorità francese per la concorrenza, è stato ascoltato questo martedì, nel tardo pomeriggio, dalla Commissione cultura, istruzione e comunicazione del Senato. La sua istituzione ha avuto un ruolo decisivo nell’abbandono di questo matrimonio. Secondo ...