Che fine hanno fatto gli account social di Luigi Di Maio? (Di venerdì 30 settembre 2022) È subito saltata all'occhio un'assenza, nella giornata di ieri. La pagina Facebook di Luigi Di Maio – un vero e proprio nucleo aggregatore, con i suoi 2,4 milioni di followers – non risulta più visibile. Si tratta di una circostanza che sta andando di pari passo con il silenzio social post-elettorale del leader di Impegno Civico. Nei giorni scorsi avevamo segnalato che, dopo le elezioni e dopo il modesto risultato della sua lista (con la conseguente mancata elezione in parlamento), il profilo Facebook era stato bersagliato e preso di mira da haters che attaccavano il ministro degli Esteri ancora in carica. LEGGI ANCHE > Gli hater assaltano l'ultimo post di Facebook di Luigi Di Maio Pagina Facebook Di Maio: che fine ha fatto? Potrebbe essere stata ...

