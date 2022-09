Che cosa sappiamo sulle perdite dei gasdotti Nord Stream (Di venerdì 30 settembre 2022) Tra il 26 e il 27 settembre 2022 gli operatori dei gasdotti Nord Stream 1 e 2, le infrastrutture realizzate per trasportare in Europa il gas naturale proveniente dalla Russia, hanno segnalato quattro improvvisi cali di pressione sulle linee offshore, risultato di altrettante perdite di gas localizzate a Nord-est dell’isola danese di Bornholm e nelle acque territoriali svedesi. Al momento dei guasti nessuno dei due gasdotti era in funzione: alla fine dello scorso mese di agosto, infatti, Nord Stream 1 era stato chiuso a tempo indeterminato dall’azienda energetica statale russa Gazprom, dopo mesi di funzionamento a capacità ridotta. Lo stop era stato ufficialmente motivato dalla necessità di attuare dei lavori di manutenzione, ma ... Leggi su facta.news (Di venerdì 30 settembre 2022) Tra il 26 e il 27 settembre 2022 gli operatori dei1 e 2, le infrastrutture realizzate per trasportare in Europa il gas naturale proveniente dalla Russia, hanno segnalato quattro improvvisi cali di pressionelinee offshore, risultato di altrettantedi gas localizzate a-est dell’isola danese di Bornholm e nelle acque territoriali svedesi. Al momento dei guasti nessuno dei dueera in funzione: alla fine dello scorso mese di agosto, infatti,1 era stato chiuso a tempo indeterminato dall’azienda energetica statale russa Gazprom, dopo mesi di funzionamento a capacità ridotta. Lo stop era stato ufficialmente motivato dalla necessità di attuare dei lavori di manutenzione, ma ...

