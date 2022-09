Charlie Gnocchi distrugge la vetrata in mille pezzi: paura nella Casa del Grande Fratello Vip – VIDEO (Di venerdì 30 settembre 2022) Charlie Gnocchi ha preso in pieno una vetrata della Casa del Grande Fratello Vip distruggendola del tutto. Il concorrente, nella giornata di oggi, è stato già protagonista di un acceso scontro con Attilio Romita. Charlie Gnocchi distrugge la vetrata in mille pezzi Dopo aver trascorso alcuni momenti in piscina, i concorrenti del Grande Fratello Vip... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 30 settembre 2022)ha preso in pieno unadelladelVipndola del tutto. Il concorrente,giornata di oggi, è stato già protagonista di un acceso scontro con Attilio Romita.lainDopo aver trascorso alcuni momenti in piscina, i concorrenti delVip... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

