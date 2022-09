Centrodestra, scontro per le regionali. La minaccia leghista: “Se salta la Lombardia, salta il governo” (Di venerdì 30 settembre 2022) Da Roma a Milano, le trattative tra Fratelli d’Italia e Lega continuano a tenere impegnato il Centrodestra. Dopo la vittoria di domenica scorsa, che ha visto l’exploit del partito di Giorgia Meloni e il flop del Carroccio a guida Matteo Salvini, le differenze emerse nella formazione del governo sono ancora marcate, dopo i “presunti veti” di FdI all’assegnazione di ministeri chiave al segretario leghista. Il ribaltamento dei rapporti di forza non si è però limitato ai soli equilibri di governo, ma anche a quelli interni alle regioni, in vista delle elezioni che si terranno l’anno prossimo in Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise e Lombardia. L’orientamento all’interno della coalizione sarebbe quello di spartire le regioni tra gli alleati. A Fratelli d’Italia andrebbe la scelta dei candidati nel Lazio, ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 settembre 2022) Da Roma a Milano, le trattative tra Fratelli d’Italia e Lega continuano a tenere impegnato il. Dopo la vittoria di domenica scorsa, che ha visto l’exploit del partito di Giorgia Meloni e il flop del Carroccio a guida Matteo Salvini, le differenze emerse nella formazione delsono ancora marcate, dopo i “presunti veti” di FdI all’assegnazione di ministeri chiave al segretario. Il ribaltamento dei rapporti di forza non si è però limitato ai soli equilibri di, ma anche a quelli interni alle regioni, in vista delle elezioni che si terranno l’anno prossimo in Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise e. L’orientamento all’interno della coalizione sarebbe quello di spartire le regioni tra gli alleati. A Fratelli d’Italia andrebbe la scelta dei candidati nel Lazio, ...

