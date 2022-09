Celebrazioni d’oro per il “Santo dei poveri”. In vigore da oggi la legge del governo che spende 4,5 milioni per le commemorazioni del 2026 (Di venerdì 30 settembre 2022) Uno schiaffo ai poveri, nel nome del loro Santo. Da oggi è in vigore il decreto con le “Disposizioni per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi” e patrono d’Italia. Un provvedimento del governo che passa inosservato finché l’occhio casca dai numeri di un’Italia sull’orlo della recessione alle coperture: 4,5 milioni di euro che vengono attinti da un fondo per le “spese indifferibili”, anche se la ricorrenza cadrà il 3 ottobre del 2026, vale a dire tra quattro anni. Il Fondo potrà essere alimentato anche da ulteriori contributi pubblici e privati. Si tratta in ogni caso di risorse ingenti, specie quando si fatica a trovarne per famiglie e imprese che ne han bisogno oggi come il pane. Non è facile demagogia: a giugno, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Uno schiaffo ai, nel nome del loro. Daè inil decreto con le “Disposizioni per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi” e patrono d’Italia. Un provvedimento delche passa inosservato finché l’occhio casca dai numeri di un’Italia sull’orlo della recessione alle coperture: 4,5di euro che vengono attinti da un fondo per le “spese indifferibili”, anche se la ricorrenza cadrà il 3 ottobre del, vale a dire tra quattro anni. Il Fondo potrà essere alimentato anche da ulteriori contributi pubblici e privati. Si tratta in ogni caso di risorse ingenti, specie quando si fatica a trovarne per famiglie e imprese che ne han bisognocome il pane. Non è facile demagogia: a giugno, ...

ciolonap : RT @fattoquotidiano: Celebrazioni d’oro per il “Santo dei poveri”. In vigore da oggi la legge del governo che spende 4,5 milioni per le com… - fattoquotidiano : Celebrazioni d’oro per il “Santo dei poveri”. In vigore da oggi la legge del governo che spende 4,5 milioni per le… -