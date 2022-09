C’è un luogo in America che si avvicina molto all’idea di Paradiso ed è perfetto da visitare a ottobre (Di venerdì 30 settembre 2022) Le Bahamas sono da sempre una delle mete più gettonate dai turisti che amano il caldo e il mare cristallino. I posti in cui volano, però, le persone sono quelli più turistici per certi aspetti vale a dire con resort a cinque stelle e villaggi all inclusive. Esiste, invece, una parte quasi inesplorata che prendere il nome di Exuma. LEGGI ANCHE:–Puglia, acque caraibiche a pochi km da Taranto: l’insenatura ‘segreta’ che in pochi conoscono Bahamas, la parte inesplorata Acque cristalline, spiagge pulite, maialini che nuotano in mare e paesaggi mozzafiato fanno da cornice a Exuma, un luogo incantato in quel delle Bahamas. Per raggiungere questo piccolo arcipelago composto da tanti “Cays”, si consiglia di volare su un aereo da Miami o Fort Lauderdale, meglio quelli a elica con una trentina di posti. Un viaggio breve e poco costoso se prenotato con qualche mese di ... Leggi su funweek (Di venerdì 30 settembre 2022) Le Bahamas sono da sempre una delle mete più gettonate dai turisti che amano il caldo e il mare cristallino. I posti in cui volano, però, le persone sono quelli più turistici per certi aspetti vale a dire con resort a cinque stelle e villaggi all inclusive. Esiste, invece, una parte quasi inesplorata che prendere il nome di Exuma. LEGGI ANCHE:–Puglia, acque caraibiche a pochi km da Taranto: l’insenatura ‘segreta’ che in pochi conoscono Bahamas, la parte inesplorata Acque cristalline, spiagge pulite, maialini che nuotano in mare e paesaggi mozzafiato fanno da cornice a Exuma, unincantato in quel delle Bahamas. Per raggiungere questo piccolo arcipelago composto da tanti “Cays”, si consiglia di volare su un aereo da Miami o Fort Lauderdale, meglio quelli a elica con una trentina di posti. Un viaggio breve e poco costoso se prenotato con qualche mese di ...

