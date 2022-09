Castel Gandolfo, lo storico Liszt Festival di Albano apre nella seicentesca Chiesa pontificia di S. Tommaso da Villanova (Di venerdì 30 settembre 2022) Anteprima d’eccellenza il 9 ottobre per il 35° Liszt Festival di Albano, con il concerto di apertura della star del biano János Balázs. Liszt Festival Albano: l’anteprima a Castel Gandolfo il 9 ottobre Il 35° Liszt Festival Albano è pronto ad aprire la sua nuova programmazione con un’anteprima speciale che per la prima volta lo vedrá spostarsi nella cornice seicentesca della Chiesa pontificia di San Tommaso da Villanova a Castel Gandolfo. Ospite sarà János Balázs, virtuoso esponente internazionale della musica classica, con un concerto in omaggio al grande ... Leggi su funweek (Di venerdì 30 settembre 2022) Anteprima d’eccellenza il 9 ottobre per il 35°di, con il concerto di apertura della star del biano János Balázs.: l’anteprima ail 9 ottobre Il 35°è pronto ad aprire la sua nuova programmazione con un’anteprima speciale che per la prima volta lo vedrá spostarsicornicedelladi Sanda. Ospite sarà János Balázs, virtuoso esponente internazionale della musica classica, con un concerto in omaggio al grande ...

