Casoria | il ricordo del Gen Dalla Chiesa a 40 anni dalla scomparsa

Prima la corona d'allora deposta davanti alla scultura che porta il suo nome nella caserma di cui fu a comando, poi l'omaggio musicale della Fanfara dei Carabinieri, infine la messa celebrata dal decano Don Carmine Caponetto nella Basilica di San Mauro. Casoria non dimentica, a quarant'anni dalla sua tragica scomparsa il Generale Carlo Alberto dalla Chiesa.

Manifestazione in ricordo del generale Carlo Alberto dalla Chiesa, stamattina a Casoria (Napoli): è stata organizzata dall'associazione Libera nel mese che ricorda il 40 anniversario dalla sua morte, avvenuta per mano mafiosa. Rita Dalla Chiesa figlia generale Dalla Chiesa: chi è/ 'Penso a papà in ogni istante' Storico ex volto di Forum, il nome della conduttrice, nata a Casoria alla fine di agosto del 1947, ... Ma, ricordo, la fiction è su mio padre. Non su di me", ha voluto precisare la donna.