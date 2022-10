Caso Silvia Cipriani, trovato anche il cranio. Le incongruenze dei fatti (Di venerdì 30 settembre 2022) RIETI – C’è ancora pochissima luce sul Caso Silvia Cipriani, la 77enne di Cerchiara scomparsa il 21 luglio 2022. A Montenero Sabino, in località Scrocca, un cercatore di funghi, Bruno Cingolani, ha un problema con l’auto. Chiama il meccanico che da Osteria Nuova lo raggiunge per spostare l’auto finita in un pantano. In quell’occasione, Cingolani si accorge di una Fiat Palio, a primo acchito abbandonata in un’area non facilmente raggiungibile. Il soccorritore, avendo letto articoli della stampa locale, ha riconosciuto il veicolo e avvisato i Carabinieri (qui il servizio di Ore14). Poco dopo, la conferma: l’auto appartiene all’ex postina reatina, la signora Cipriani. Il pomeriggio stesso dalla Prefettura arriva una nota stampa: ripartono le ricerche. Ed ecco che mercoledì 28 settembre, intorno alle 16,30, gli ... Leggi su sabinaonline (Di venerdì 30 settembre 2022) RIETI – C’è ancora pochissima luce sul, la 77enne di Cerchiara scomparsa il 21 luglio 2022. A Montenero Sabino, in località Scrocca, un cercatore di funghi, Bruno Cingolani, ha un problema con l’auto. Chiama il meccanico che da Osteria Nuova lo raggiunge per spostare l’auto finita in un pantano. In quell’occasione, Cingolani si accorge di una Fiat Palio, a primo acchito abbandonata in un’area non facilmente raggiungibile. Il soccorritore, avendo letto articoli della stampa locale, ha riconosciuto il veicolo e avvisato i Carabinieri (qui il servizio di Ore14). Poco dopo, la conferma: l’auto appartiene all’ex postina reatina, la signora. Il pomeriggio stesso dalla Prefettura arriva una nota stampa: ripartono le ricerche. Ed ecco che mercoledì 28 settembre, intorno alle 16,30, gli ...

