Caso Pd, Paolo Mieli impressionato. Che succede ai dem (Di venerdì 30 settembre 2022) Le elezioni del 25 settembre sono state una sorta di terremoto politico all'interno del centrosinistra. Il Pd ha perso voti sia verso il M5s che verso Azione/Italia Viva ed è sceso a poco meno del 20% dei consensi. Subito si è aperto un ampio dibattito su cosa sarà necessario fare per evitare un'ulteriore debacle e per tentare una difficilissima risalita elettorale. Letta ha già annunciato che, al prossimo congresso del partito, non si ricandiderà e in queste ore sulla stampa nazionale si parla addirittura di un'ipotesi scioglimento del partito. Ne parla lo stesso Paolo Mieli che si dice addirittura "impressionato" dal Caso Pd. "Mi ha fatto impressione la tonnellata di articoli che chiedono lo scioglimento del Pd - ha detto Mieli durante la puntata di "Omnibus" del 30 settembre - Stiamo ...

