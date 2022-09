Caserta, presentato il plastico 3D di Palazzo Reale (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: 6 minutiUn progetto di accessibilità che nasce dalla partnership pubblico-privato. presentato questa mattina, nella Sala degli Incontri d’arte della Reggia di Caserta, il plastico 3D ideato nell’ambito della strategia museale finalizzata alla fruizione ampliata del patrimonio e al superamento delle barriere culturali, cognitive e psicosensoriali. Il modello è stato realizzato grazie a una donazione della Micron Foundation. L’iniziativa rientra nel processo avviato per migliorare quanto più possibile l’accessibilità dell’intero Complesso. Le caratteristiche strutturali e compositive del Palazzo Reale, le grandi dimensioni e i lunghi spazi di percorrenza del percorso museale possono essere particolarmente problematici per i pubblici del Museo. Dopo la sostituzione dell’ascensore, sono ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: 6 minutiUn progetto di accessibilità che nasce dalla partnership pubblico-privato.questa mattina, nella Sala degli Incontri d’arte della Reggia di, il3D ideato nell’ambito della strategia museale finalizzata alla fruizione ampliata del patrimonio e al superamento delle barriere culturali, cognitive e psicosensoriali. Il modello è stato realizzato grazie a una donazione della Micron Foundation. L’iniziativa rientra nel processo avviato per migliorare quanto più possibile l’accessibilità dell’intero Complesso. Le caratteristiche strutturali e compositive del, le grandi dimensioni e i lunghi spazi di percorrenza del percorso museale possono essere particolarmente problematici per i pubblici del Museo. Dopo la sostituzione dell’ascensore, sono ...

anteprima24 : ** ##Caserta, presentato il plastico 3D di Palazzo Reale ** - TeleradioNews : “Le stelle di Dora”, anche alle Scuole della provincia di Caserta un fumetto per far conoscere il Generale Carlo Al… - TeleradioNews : “Le stelle di Dora”, anche alle Scuole della provincia di Caserta un fumetto per far conoscere il Generale Carlo Al… - fainformazione : Il primo festival itinerante del Baccalà parte da Caserta Verrà presentato il libro di Antonio Peluso 50 Sfumature… - fainfocronaca : Il primo festival itinerante del Baccalà parte da Caserta Verrà presentato il libro di Antonio Peluso 50 Sfumature… -