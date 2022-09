Carolina Marconi sbotta contro Sonia Bruganelli dopo il GF Vip: che ha detto (Di venerdì 30 settembre 2022) Nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello Vip c’è stato un diverbio particolarmente acceso tra Sonia Bruganelli e Carolina Marconi. La prima ha attaccato la seconda in virtù delle discussioni nate nella casa più spiata d’Italia sul matrimonio libero di Giaele De Donà. dopo la diretta, però, Carolina si è sfogata con alcuni compagni d’avventura sulla faccenda. Vediamo cosa ha detto. L’attacco di Sonia Bruganelli contro Carolina al GF Vip Carolina Marconi non ha affatto gradito l’attacco ricevuto durante la puntata del GF Vip da Sonia Bruganelli. Tutto è cominciato nel momento in cui è stato mandato in onda il filmato di una ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 30 settembre 2022) Nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello Vip c’è stato un diverbio particolarmente acceso tra. La prima ha attaccato la seconda in virtù delle discussioni nate nella casa più spiata d’Italia sul matrimonio libero di Giaele De Donà.la diretta, però,si è sfogata con alcuni compagni d’avventura sulla faccenda. Vediamo cosa ha. L’attacco dial GF Vipnon ha affatto gradito l’attacco ricevuto durante la puntata del GF Vip da. Tutto è cominciato nel momento in cui è stato mandato in onda il filmato di una ...

