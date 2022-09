Caro energia, alla Portovesme non bastano gli interventi del governo: chiude la linea del piombo, 200 operai verso la cassa integrazione (Di venerdì 30 settembre 2022) Non è bastato l’Energy Release a scongiurare totalmente lo stop alla produzione alla Portovesme srl, fabbrica del Sulcis che produce piombo e zinco. L’azienda ha annunciato che da novembre a marzo chiuderà la linea del piombo: così circa 200 persone vanno verso la cassa integrazione. La fabbrica, controllata gruppo Glencore, aveva già annunciato lo stop al 90% della produzione con la Cig per la maggior parte degli operai. Ma, alla luce del provvedimento firmato dal ministro Roberto Cingolani che fissava un prezzo calmierato per l’acquisto di energia da parte delle aziende i cui impianti si trovano in territorio insulare, aveva deciso di verificare le nuove e più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Non è bastato l’Energy Release a scongiurare totalmente lo stopproduzionesrl, fabbrica del Sulcis che producee zinco. L’azienda ha annunciato che da novembre a marzorà ladel: così circa 200 persone vannola. La fabbrica, controllata gruppo Glencore, aveva già annunciato lo stop al 90% della produzione con la Cig per la maggior parte degli. Ma,luce del provvedimento firmato dal ministro Roberto Cingolani che fissava un prezzo calmierato per l’acquisto dida parte delle aziende i cui impianti si trovano in territorio insulare, aveva deciso di verificare le nuove e più ...

