Carlos Sainz, l'obiettivo di Ferrari è rovinare la festa a Red Bull

l'obiettivo non sembra così ambizioso, ma di fronte alla strapotere dimostrato dalla Red Bull potrebbe diventarlo. La Ferrari cercherà, durante questo lungo weekend deputato al Gran Premio di Singapore, di rovinare la festa di Max Verstappen che, con incroci favorevoli, potrebbe diventare per la seconda volta consecutiva il campione del mondo della Formula 1. Durante la conferenza stampa che ha aperto ufficialmente le danze di questo nuovo appuntamento, Carlos Sainz ha spiegato tutti gli orizzonti della squadra per questa tappa.

"Singapore un bel posto dove gareggiare. Il meteo può ..."

