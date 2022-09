Cardinale: «Milan gigante addormentato. La Serie A può crescere molto» (Di venerdì 30 settembre 2022) Gerry Cardinale, Fondatore e Managing Partner di RedBird, fondo proprietario del Milan, è intervenuto a Londra durante un panel intitolato “Gerry Cardinale: un proprietario attento” nell’ambito di Leaders in Sport. Qui, l’uomo d’affari americano ha parlato dell’approccio di RedBird agli investimenti, dei loro piani per il Milan e la Serie A, e di diversi loro L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 30 settembre 2022) Gerry, Fondatore e Managing Partner di RedBird, fondo proprietario del, è intervenuto a Londra durante un panel intitolato “Gerry: un proprietario attento” nell’ambito di Leaders in Sport. Qui, l’uomo d’affari americano ha parlato dell’approccio di RedBird agli investimenti, dei loro piani per ile laA, e di diversi loro L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

