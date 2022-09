Carceri | agente aggredito nel Casertano da detenuto violento

Leggi su anteprima24

"Violenta aggressione, nel carcere di Aversa dove un internato romano già noto per reiterato atteggiamento ostile verso il personale di polizia penitenziaria ed altri operatori sanitari è andato in escandescenza per futili motivi e prima ha tentato di aggredire il sanitario di turno con una sedia e poi ha lanciato un estintore addosso ad undi polizia penitenziaria che è stato costretto a ricorrere alle cure mediche; ciò avveniva nella giornata del 28 settembre, mentre ieri in mattinata, lo stesso internato aggrediva il sovrintendente del reparto di appartenenza che riportava giorni 5 di prognosi". Lo rende noto in un comunicato il segretario regionale Asppe Campania confederata Consipe Luigi Castaldo, secondo il quale "quanto accaduto in questi giorni sta diventando routine in molti istituti penitenziari campani e pochi sono i mezzi ...