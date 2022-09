Cannavaro, sarà il sesto debutto: come è andata le altre volte (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Non può essere ancora il Benevento che desidera, ma Fabio Cannavaro aspetta già dal gruppo risposte importanti sul piano dell’orgoglio e del carattere. La Strega è nelle sue mani da una settimana, impossibile plasmarla come avrebbe voluto per questioni legate al tempo e alle contingenze. L’assenza di alcuni elementi per infortunio, il ritardo di condizione di altri, l’impostazione tattica da modellare sono solo alcuni degli ostacoli sulla strada verso il debutto interno contro l’Ascoli dell’ex Cristian Bucchi, a sua volta a caccia di punti dopo la disastrosa ultima uscita interna con il Parma. Per Fabio Cannavaro sarà la sesta ‘prima volta’ in panchina. La serie è già lunga, probabilmente è passata in sordina per questioni geografiche. Del tutto comprensibile, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Non può essere ancora il Benevento che desidera, ma Fabioaspetta già dal gruppo risposte importanti sul piano dell’orgoglio e del carattere. La Strega è nelle sue mani da una settimana, impossibile plasmarlaavrebbe voluto per questioni legate al tempo e alle contingenze. L’assenza di alcuni elementi per infortunio, il ritardo di condizione di altri, l’impostazione tattica da modellare sono solo alcuni degli ostacoli sulla strada verso ilinterno contro l’Ascoli dell’ex Cristian Bucchi, a sua volta a caccia di punti dopo la disastrosa ultima uscita interna con il Parma. Per Fabiola sesta ‘prima volta’ in panchina. La serie è già lunga, probabilmente è passata in sordina per questioni geografiche. Del tutto comprensibile, ...

