Calenda la butta lì: Letta vuole fare il presidente della Camera. Rampelli: ipotesi giornalistica (Di venerdì 30 settembre 2022) Carlo Calenda continua ad essere superattivo sui social. E da quel pulpito commenta le mosse dei leader politici nella turbolenta fase del dopo-voto. In particolare ironizza sull’eccessivo spazio che i giornali dedicano alla crisi del Pd, “argomento – commenta – che come è noto è in cima ai pensieri di tutti gli italiani”. E poi la butta lì: “Letta che vuole fare il presidente della Camera e tutto il resto del partito che vuole fare il segretario. Intanto spread cresce. Avanti così”. Sull’argomento torna oggi in una intervista al Corriere: è possibile l’offerta di una presidenza della Camera all’opposizione? «Magari a Letta? – risponde Calenda – Non ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 30 settembre 2022) Carlocontinua ad essere superattivo sui social. E da quel pulpito commenta le mosse dei leader politici nella turbolenta fase del dopo-voto. In particolare ironizza sull’eccessivo spazio che i giornali dedicano alla crisi del Pd, “argomento – commenta – che come è noto è in cima ai pensieri di tutti gli italiani”. E poi lalì: “cheile tutto il resto del partito cheil segretario. Intanto spread cresce. Avanti così”. Sull’argomento torna oggi in una intervista al Corriere: è possibile l’offerta di una presidenzaall’opposizione? «Magari a? – risponde– Non ...

