Calenda “Il governo rassicuri i mercati, cinque punti per dialogare” (Di venerdì 30 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Un piano di protezione del Paese in cinque punti. I primo? Rassicurare i mercati cancellando le promesse folli di Salvini e Berlusconi sulle pensioni, sulla flat tax e su raddoppio del reddito di cittadinanza”. Lo dice, in un'intervista al Corriere della Sera, il leader di Azione Carlo Calenda che aggiunge: “siamo disposti a dialogare con il governo. Ma se perdiamo tempo con le bizze di Salvini e le discussioni interne al Pd rischiamo di perderci per strada il Paese. La rivoluzione dei 5 Stelle è fallita come quella della Lega e ora proviamo Meloni, non riusciamo a uscire dalla trappola del populismo”. Per Calenda “dobbiamo chiarire subito all'Ue che andremo avanti con le riforme, senza rinegoziazioni. Bisogna intervenire sulle bollette, ... Leggi su iltempo (Di venerdì 30 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Un piano di protezione del Paese in. I primo? Rassicurare icancellando le promesse folli di Salvini e Berlusconi sulle pensioni, sulla flat tax e su raddoppio del reddito di cittadinanza”. Lo dice, in un'intervista al Corriere della Sera, il leader di Azione Carloche aggiunge: “siamo disposti acon il. Ma se perdiamo tempo con le bizze di Salvini e le discussioni interne al Pd rischiamo di perderci per strada il Paese. La rivoluzione dei 5 Stelle è fallita come quella della Lega e ora proviamo Meloni, non riusciamo a uscire dalla trappola del populismo”. Per“dobbiamo chiarire subito all'Ue che andremo avanti con le riforme, senza rinegoziazioni. Bisogna intervenire sulle bollette, ...

AlexBazzaro : (Redazione giornale italiano casuale) “Il PD ha perso, Draghi non torna, Calenda dice che ha vinto, ma alla fine i… - fattoquotidiano : Governo, presidenzialismo e rigassificatori: Renzi e Calenda già si offrono a Meloni. “Sulle cose giuste pronti a c… - fattoquotidiano : Calenda torna ad attaccare gli elettori: “Prima o poi capiranno per chi dovevano votare. La destra? Al governo dure… - alian_maria : @johnnypgod @LuigiPelliciol3 Quindi al massimo causa Lega cadrebbe il governo di cdx e si riformerebbe un governo d… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Calenda “Il governo rassicuri i mercati, cinque punti per dialogare” - -