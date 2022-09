Calcio | Thiago Motta ' Bologna carico | pronti per sfidare la Juve'

Luxgraph : Bologna, Thiago Motta: 'Arnautovic può giocare con Zirkzee. Barrow out' - KeithEMoorth : @InterHubOff Questo per i bomberoni di quel periodo che 'ihihih Thiago Motta é lEnTo'. Ha giocato titolare nel PSG… - Fantacalcio : Juventus-Bologna: la conferenza di Thiago Motta - Profilo3Marco : RT @CorSport: #Ranieri: “All’Inter mi rovinò Thiago Motta. Mourinho? Unico” ?? - CorSport : #Ranieri: “All’Inter mi rovinò Thiago Motta. Mourinho? Unico” ?? -

"Nelmoderno anche solo una pressione in più al difensore avversario o un movimento in ... Abbiamo ancora l'allenamento di domani dove decideremo chi partirà dall'inizio", ha concluso...Commenta per primo Il tecnico del Bologna ,Motta , ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Juventus: 'La squadra ... IN ATTACCO - 'Si, è alla base delmoderno. ...'Ho giocatori che vestono questa maglia con orgoglio, abbiamo lavorato bene', dice il tecnico rossoblù BOLOGNA (ITALPRESS) - Thiago Motta ...Juventus Bologna Fc, Thiago Motta: "Voglio competere contro tutti" Il tecnico rossoblù ha parlato nell'antivigilia della sfida coi bianconeri a Torino (domenica ore 20.45): "Ci aspettiamo la migliore ...