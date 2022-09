Calcio: Roma, Volpato rinnova fino al 2026 (Di venerdì 30 settembre 2022) Roma, 30 set. - (Adnkronos) - La Roma blinda uno dei suoi giovani più promettenti, Cristian Volpato, che rinnova il contratto valido fino al 30 giugno 2026. "AS Roma - si legge sul sito del club giallorosso - è lieta di annunciare che Cristian Volpato ha prolungato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2026. “Cristian è un ragazzo dotato di grande talento, che ha tutto per diventare un giocatore importante per la Roma", commenta il General Manager dell'area sportiva, Tiago Pinto. "Con questo rinnovo di contratto ha dimostrato di credere nel nostro progetto tecnico e siamo convinti che la sua crescita possa proseguire nel migliore dei modi”. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022), 30 set. - (Adnkronos) - Lablinda uno dei suoi giovani più promettenti, Cristian, cheil contratto validoal 30 giugno. "AS- si legge sul sito del club giallorosso - è lieta di annunciare che Cristianha prolungato il proprio contratto con il Clubal 30 giugno. “Cristian è un ragazzo dotato di grande talento, che ha tutto per diventare un giocatore importante per la", commenta il General Manager dell'area sportiva, Tiago Pinto. "Con questo rinnovo di contratto ha dimostrato di credere nel nostro progetto tecnico e siamo convinti che la sua crescita possa proseguire nel migliore dei modi”.

MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Ciatti: medico legale, morto per edema dopo calcio in testa. Sentito a processo Roma. In atti lettera 'scuse' di Bissoul… - Salvato93976945 : Sbocciato a Roma. Due gol contro le ultime in classifica. Passeggiando e asfaltato contro avversari appena più fort… - AnsaRomaLazio : Ciatti: medico legale, morto per edema dopo calcio in testa. Sentito a processo Roma. In atti lettera 'scuse' di Bi… - Soter97 : #dazn sono abbonato al calcio da 16 anni proprio quest'anno grazie a voi non darò un euro al calcio e come me mezzo… - CorSport : #Inter, confronto squadra-tifosi ad Appiano Gentile alla vigilia della #Roma ?? -