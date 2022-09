Calcio: padre Haaland, 'vuole giocare in tutti i maggiori campionati europei' (Di venerdì 30 settembre 2022) Manchester, 30 set. -(Adnkronos) - “Penso che Erling voglia mettere alla prova le sue qualità in tutti i campionati europei più importanti, quindi potrebbe giocare in ciascun campionato per tre o quattro anni al massimo. Potrebbe passare due anni e mezzo in Germania, due anni e mezzo in Inghilterra e poi in Spagna, Italia e Francia". Così Alfie Haaland, ex calciatore e padre dell'attaccante del Manchester City Erling Haaland, in merito al futuro del figlio, nel corso di una dichiarazione per il documentario, 'Haaland, la grande decisione' dove spiega anche la scelta di giocare per la squadra di Pep Guardiola: "Nella nostra lista pensavamo che fosse la squadra migliore. Il Bayern Monaco era la numero due, il Real Madrid la numero tre, il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Manchester, 30 set. -(Adnkronos) - “Penso che Erling voglia mettere alla prova le sue qualità inpiù importanti, quindi potrebbein ciascun campionato per tre o quattro anni al massimo. Potrebbe passare due anni e mezzo in Germania, due anni e mezzo in Inghilterra e poi in Spagna, Italia e Francia". Così Alfie, ex calciatore edell'attaccante del Manchester City Erling, in merito al futuro del figlio, nel corso di una dichiarazione per il documentario, ', la grande decisione' dove spiega anche la scelta diper la squadra di Pep Guardiola: "Nella nostra lista pensavamo che fosse la squadra migliore. Il Bayern Monaco era la numero due, il Real Madrid la numero tre, il ...

