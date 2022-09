Bundesliga 2022 2023 | il Bayern Monaco rialza la testa | poker al Bayer Leverkusen

(Di venerdì 30 settembre 2022) Illanell’anticipo dell’ottava giornata di. Dopo quatto partite senza vittorie in campionato, con tre pareggi di fila e la debacle in casa dell’Augusta prima della sosta, ma con due vittorie su due in Champions a salvare la situazione di Nageslmann, i bavaresi hanno risposto positivamente al rientro dopo le nazionali battendo con un netto 4-0 il, altra squadra che non se la passa affatto bene e si trova in terzultima posizione. Nel primo tempo è subito show dei padroni di casa, a segno subito con Sanè dopo poco più di due minuti, quindi con Musiala al 17? complice un mezzo errore di Hradecky. Dopo il tris di Mané, tiro all’angolino splendido poco prima ...

Tra A, Premier, Liga,e Ligue 1 non c'è praticamente nulla di simile, non ai piani alti delle classifiche quantomeno. Lautaro e Dzeko, coppia di fatto dell'Inter in attesa del rientro di ...Dove vedere in tv e streaming il match valido perMONACO - Venerdì 30 settembreandrà in scena Bayern Monaca - Leverkusen , gara valida per la giornata 8 del campionato, ... Highlights e gol Bayern Monaco-Bayer Leverkusen 4-0, Bundesliga 2022/2023 (VIDEO) Dopo quattro turni senza successi, il Bayern torna alla vittoria in Bundesliga travolgendo 4-0 il Bayer Leverkusen nell'anticipo dell'ottava giornata. La squadra di Nagelsmann ipoteca i giochi già nel ...Con due assist e un gol, il 19enne talento tedesco contribuisce al riscatto (4-0) dei campioni in carica dopo lo scivolone ad Augsburg. Di Sané, ...