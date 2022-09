Budget cap 2021, bufera intorno a Red Bull e Aston per violazioni (Di venerdì 30 settembre 2022) Naviga in acque agitate Red Bull nel week end del GP di Singapore . Certo non per difficoltà tecniche, piuttosto è il terreno finanziario, il rispetto del tetto di spesa introdotto dalla Federazione - ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 30 settembre 2022) Naviga in acque agitate Rednel week end del GP di Singapore . Certo non per difficoltà tecniche, piuttosto è il terreno finanziario, il rispetto del tetto di spesa introdotto dalla Federazione - ...

antorendina : Direttive tecniche che vanno e vengono, budget cap, piste strane, polemiche. La F1 è uno sport arzigogolato, oltre… - poesiadeimotori : @GalbuseraFabio Non ha minimamente specificato o anche solo accennato a che sanzioni si va incontro se si sfora il budget cap - Kaiser_072 : RT @MicheleMassa20: Tranquilli la storia budget cap di Red Bull finirà a tarallucci e vino, mica si chiamano Scuderia Ferrari, in quel caso… - cantgetnosleep : La roba sul budget cap che esce il 30 settembre buon compleanno max vestappen ogni anno un nuovo problema con la legge - Motorsport_IT : #F1 | Budget cap: #RedBull sotto indagine per il 2021 #Formula1 -