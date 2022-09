Bruce Willis diventa la prima star a vendere i diritti all'azienda Deepfake (Di venerdì 30 settembre 2022) Bruce Willis ha venduto i diritti sulla sua immagine all'azienda Deepfake per creare doppioni e sosia in nuovi progetti video. La leggenda del cinema d'azione Bruce Willis è diventato il primo attore di Hollywood a vendere i suoi diritti sulla possibilità di un "gemello digitale" alla società americana Deepcake. La notizia è stata riportata da Telegraph. Con l'uso della tecnologia Deepfake, Bruce Willis ha ceduto i diritti sulla sua immagine permettendo di creare sosia sullo schermo per progetti futuri, La sua prima esperienza con la manipolazione dei media digitali era avvenut in uno spot pubblicitario per il servizio telefonico russo, ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 30 settembre 2022)ha venduto isulla sua immagine all'per creare doppioni e sosia in nuovi progetti video. La leggenda del cinema d'azioneto il primo attore di Hollywood ai suoisulla possibilità di un "gemello digitale" alla società americana Deepcake. La notizia è stata riportata da Telegraph. Con l'uso della tecnologiaha ceduto isulla sua immagine permettendo di creare sosia sullo schermo per progetti futuri, La suaesperienza con la manipolazione dei media digitali era avvenut in uno spot pubblicitario per il servizio telefonico russo, ...

