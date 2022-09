Brighton, De Zerbi attende l’esordio: “Penso di poter fare un buon lavoro” (Di venerdì 30 settembre 2022) Roberto De Zerbi, in attesa del debutto sulla panchina del Brighton, ma soprattutto contro il Liverpool, ha dichiarato: “Penso di poter fare un buon lavoro. Klopp è un grande allenatore che ha meritato di essere dov’è: è un uomo molto intelligente e sono fiero di affrontare lui e la sua squadra ad Anfield. Giocare la prima volta in questo Stadio è qualcosa di unico ma dobbiamo concentrarci su quello che dobbiamo fare noi”. Il tecnico italiano ha poi continuato: “Una squadra forte ha una mentalità forte a prescindere dall’avversario, anche se sarà duro da affrontare. Dobbiamo cercare di alzare l’asticella, perché sarà una partita complicata. Affronteremo una delle migliori squadre nel mondo”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) Roberto De, in attesa del debutto sulla panchina del, ma soprattutto contro il Liverpool, ha dichiarato: “diun. Klopp è un grande allenatore che ha meritato di essere dov’è: è un uomo molto intelligente e sono fiero di affrontare lui e la sua squadra ad Anfield. Giocare la prima volta in questo Stadio è qualcosa di unico ma dobbiamo concentrarci su quello che dobbiamonoi”. Il tecnico italiano ha poi continuato: “Una squadra forte ha una mentalità forte a prescindere dall’avversario, anche se sarà duro da affrontare. Dobbiamo cercare di alzare l’asticella, perché sarà una partita complicata. Affronteremo una delle migliori squadre nel mondo”. SportFace.

