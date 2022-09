(Di venerdì 30 settembre 2022) Michaelcon unpost sui social è tornato a commentare la sconfitta subita sul ring dida parte di Cacace. Una resa che gli è costata il titolo Ibo dei superpiuma dopo un verdetto non unanime in seguito alle dodici riprese. Il pugile azzurro ha analizzato il match, le sue condizioni fisiche ed infine ha ringraziato il suo team e i tanti tifosi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MichaelLone Wolf (@michael lonewolf ) SportFace.

sportface2016 : #Boxe, #Magnesi: “#Manchester una grande esperienza, solo una battuta d’arresto lungo il cammino” - theshieldofspo1 : Le parole dell'ex campione del mondo IBO. #TSOS // #MichaelMagnesi // #boxe // #Cacace // #LoneWolf // #IBO - ItIlsudest : Boxe: #MichealMagnesi non è più il re, ma il vero sconfitto è il giornalismo. Michael Magnesi trova la sua prima br… - RassegnaZampa : #Boxe Magnesi, sconfitta e polemiche: il titolo Ibo dei superpiuma è di Cacace - theshieldofspo1 : Michael Magnesi: ecco la sua reazione e quella del suo team alla sconfitta subita contro Cacace! #TSOS // #BOXE //… -

Certo, ci sarà la sete di rivincita per, ma anche una consapevolezza. Quella che arriva dalle possibilità americane. Del resto, un passaggio dall'altra parte dell'Oceano il Lupo Solitario l'...invece dichiara a fine incontro: 'Credo di aver dimostrato molto di più rispetto al mio sfidante, è ovvio che non mi aspettavo un verdetto del genere. Dopo ventuno successi su altrettanti ...Il pugile di Cave, Michael Magnesi, ha subìto la prima sconfitta nella sua carriera da professionista. Magnesi è stato campione mondiale Ibo dei Superpiuma ...ALESSIO ALESSI A Manchester non basta una prova stoica per tornare in Italia con la cintura mondiale IBO dei pesi superpiuma ancora alla vita. Nella notte inglese Michael Magnesi, alle prese con una c ...