Borse di studio per spese iscrizione e frequenza scuola, in Liguria domande fino al 30 novembre (Di venerdì 30 settembre 2022) La Liguria ha istituito Borse di studio per le spese sostenute nell'anno scolastico 2021/2022 per l'iscrizione e la frequenza scolastica nelle scuole statali e paritarie elementari, medie e superiori. Lo fa sapere la stessa Regione con avviso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 30 settembre 2022) Laha istituitodiper lesostenute nell'anno scolastico 2021/2022 per l'e lascolastica nelle scuole statali e paritarie elementari, medie e superiori. Lo fa sapere la stessa Regione con avviso. L'articolo .

