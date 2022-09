Borsa | Wall Street apre negativa | Dj - 0 | 31% | Nasdaq - 0 | 22%

24ORERadiocor : Wall Street: apre in calo (Dj -0,3%), inflazione Pce piu' alta del previsto - Il Sole 24 ORE #ftse #borsa… - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Borsa: Europa più cauta con avvio Wall Street, Milano +0,66%: Gas sotto 187 euro, spread cala a 241 punti - fisco24_info : Borsa: Europa più cauta con avvio Wall Street, Milano +0,66%: Gas sotto 187 euro, spread cala a 241 punti - Andrea_V_73 : RT @lauranaka: Sell off a Wall Street su timori #iPhone14. Ma #Apple è alle prese anche con lo scandalo del top manager Tony Blevins, messo… -

Il Sole 24 ORE

Street apre negativa. Il Dow Jones perde lo 0,31% a 29.135 punti, il Nasdaq cede lo 0,22% a 10.713,41 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,23% a 3.632,15 punti. . 30 settembre 2022Le Borse europee si muovono più caute sebbene in rialzo con l'avvio negativo diStreet. Milano sale dello 0,66%, Francoforte dello 0,47% e Parigi dello 0,56%. Londra è sempre la più debole ( - 0,3%) mentre la neo premier Liz Truss è alle prese con la sua prima riforma, ... Inflazione e venti di crisi scuotono le Borse. Milano maglia nera, al minimo dal 2020. Male Wall ... (ANSA) - MILANO, 30 SET - Le Borse europee si muovono più caute sebbene in rialzo con l'avvio negativo di Wall Street. Milano sale dello 0,66%, Francoforte dello 0,47% e Parigi dello 0,56%. Londra è ...Banca Mediolanum insomma non è in vendita e vuole continuare a crescere da sola, non ha bisogno di capitali ma resta in borsa, perché la quotazione rende più autorevoli e credibili. “Credo – e lo ...