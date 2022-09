Borsa Milano | oggi rimbalzo per Piazza Affari | boom per Banca Generali

(Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – Chiusura di settimana conper, che in parte recupera le perdite degli ultimi giorni. Positive anche le altre Borse europee e Wall Street, nonostante la fiducia dei consumatori americani sia in calo. Il Ftse Mib chiude guadagnando l’1,45%, a 20.648,85 punti. Rimane stabile, invece, lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che viaggia sotto ai 245 punti base. Quasi nessun movimento anche per il gas, che si aggira sui 190 euro al megawattora. Secondo Greg Meier, director senior economist global economics & strategy di Allianz Global Investors, “dovremmo essere prossimi a una situazione di ipervenduto di breve”. Sul listino principale dibrillano(+19,12%) e Medio(+5,89%). Secondo ...

Money.it

Tra i principali titoli europei, Puma ( - 5,72%) e Adidas ( - 4,14%) hanno perso quota alladi Francoforte, penalizzate dalla delusione degli investitori per l'andamento trimestrale della concorrente americana Nike e dall'impennata dell'inflazione in Germania. Sul listino tedesco si ...Piazza Affari prova a risalire la china dopo il tonfo della vigilia che ha spinto il Ftse Mib sui minimi a quasi due anni. L'indice azionario di riferimento delladi, che ieri ha chiuso in calo del 2,4% a 20.352 punti, ai minimi dal novembre 2020, segna in chiusura un rialzo dell'1,45% a quota 20.648,85 punti. Indicazioni deboli oggi dalla Cina. A ... Borsa di Milano oggi, 30 settembre: Ftse Mib in rialzo, nonostante inflazione record A Piazza Affari boom di Generali sull'indiscrezioni lanciate da Bloomberg – Milano e l'Europa chiudono in rialzo il settembre più nero, ignorando l'inflazione al 9% – Stabile lo spread Il boom di ...