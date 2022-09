Borsa: Milano chiude in rialzo dell'1,45% (Di venerdì 30 settembre 2022) La Borsa di Milano, archivia il giovedì nero, e chiude nell'ultima seduta della settimana con un rialzo dell'1,45%. Il Ftse Mib si porta a 20.648 punti. . 30 settembre 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 settembre 2022) Ladi, archivia il giovedì nero, enell'ultima sedutaa settimana con un'1,45%. Il Ftse Mib si porta a 20.648 punti. . 30 settembre 2022

