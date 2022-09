Bonus IRPEF 2022 di 491 euro alle Forze armate: scende l'importo della defiscalizzazione (Di venerdì 30 settembre 2022) ... e come di consueto è mediante un apposito DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 settembre che viene fissato il valore spettante anno per anno. Come già detto in apertura, l'importo della ... Leggi su informazionefiscale (Di venerdì 30 settembre 2022) ... e come di consueto è mediante un apposito DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 settembre che viene fissato il valore spettante anno per anno. Come già detto in apertura, l'...

FabioDeGi : Il #bonus può essere erogato direttamente o richiesto come rimborso in busta paga. La somma, fino a 600 euro, è esc… - InfoFiscale : Bonus IRPEF 2022 di 491 euro alle Forze armate: scende l'importo della defiscalizzazione - GiuSouthern : @aledenicola @pier_falasca il 43,9% dei contribuenti dichiara redditi da zero a 15mila euro lordi l’anno versa solo… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Pagamenti INPS di ottobre, arrivano: Pensioni, Naspi, RdC, Bonus Irpef e 200… - uildiromaelazio : Caro energia: erogare bonus energia e ridurre addizionale regionale Irpef -