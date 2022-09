Bonus 600 euro bollette luce e gas: come funziona il benefit (Di venerdì 30 settembre 2022) Potenziare il welfare aziendale con un Bonus di 600 euro in un periodo in cui l’aumento delle bollette di luce e gas colpisce in maniera importante il portafoglio degli italiani. Questo l’obiettivo della misura contenuta nel cosiddetto Decreto Aiuti bis che ha il merito di passare a 600 euro la soglia di esenzione fiscale, riguardante i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente, includendo nel pacchetto anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche.La norma, ribattezzata quindi Bonus bollette, opera in deroga, per il solo anno 2022, a quanto previsto dal Testo unico delle imposte sui redditi, il quale fissa il limite di esenzione fiscale a 258,23 euro.In attesa di chiarimenti da parte ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 30 settembre 2022) Potenziare il welfare aziendale con undi 600in un periodo in cui l’aumento delledie gas colpisce in maniera importante il portafoglio degli italiani. Questo l’obiettivo della misura contenuta nel cosiddetto Decreto Aiuti bis che ha il merito di passare a 600la soglia di esenzione fiscale, riguardante i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente, includendo nel pacchetto anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche.La norma, ribattezzata quindi, opera in deroga, per il solo anno 2022, a quanto previsto dal Testo unico delle imposte sui redditi, il quale fissa il limite di esenzione fiscale a 258,23.In attesa di chiarimenti da parte ...

infoitinterno : Bonus bollette da 600 euro per i lavoratori: a chi spetta e come funziona - GiuSouthern : @Marabig12 @CarloCalenda @Tboeri “La Legge di Stabilità approvò infine lo stanziamento, a decorrere dal 2017,di 1 m… - Carlino_Cesena : Blubai, bonus ai lavoratori di 600 euro - infoitinterno : Bonus bollette 600 euro: cos’è, requisiti e come richiederlo - quotidianodirg : Bonus bollette 600 euro: cos’è, requisiti e come richiederlo -