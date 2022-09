Bonus 150 euro: chi dovrà fare domanda e come (Di venerdì 30 settembre 2022) Già nel mese di novembre alcune categorie di lavoratori e i titolari di trattamenti pensionistici riceveranno in automatico il Bonus 150 euro una tantum istituito dal Decreto Aiuti ter. I destinatari sono i medesimi che hanno potuto beneficiare del Bonus 200 euro di luglio, ma il requisito di reddito per ottenerlo è più stringente: potranno accedere all’indennità gli appartenenti alle categorie di beneficiari che hanno un reddito non superiore a 20mila euro. Se, come anticipato, alcune categorie lo riceveranno in automatico, per altre sarà necessario fare domanda all’Inps, come già successo per il Bonus 200 euro. Vediamo nei prossimi paragrafi quali categorie dovranno fare ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 30 settembre 2022) Già nel mese di novembre alcune categorie di lavoratori e i titolari di trattamenti pensionistici riceveranno in automatico il150una tantum istituito dal Decreto Aiuti ter. I destinatari sono i medesimi che hanno potuto beneficiare del200di luglio, ma il requisito di reddito per ottenerlo è più stringente: potranno accedere all’indennità gli appartenenti alle categorie di beneficiari che hanno un reddito non superiore a 20mila. Se,anticipato, alcune categorie lo riceveranno in automatico, per altre sarà necessarioall’Inps,già successo per il200. Vediamo nei prossimi paragrafi quali categorie dovranno...

