Bomba d’acqua e tromba d’aria sul litorale pontino: danni per 20 milioni (Di venerdì 30 settembre 2022) Formia – Serre e alberi abbattuti, capannoni scoperchiati, coltivazioni devastate, frane, strade crollate per la violenza della Bomba d’acqua, fiumi di fango e trombe d’aria con danni per oltre 20 milioni di euro. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti con la richiesta dello stato di calamità in riferimento all’ultima ondata di maltempo che ha colpito dalla capitale Roma fino alle aree meridionali del Lazio tra Sabaudia, Terracina e Formia. “Uno scenario devastante – spiega il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri – siamo vicini ai cittadini e ai nostri agricoltori, che continueremo a supportare in questo momento così drammatico per loro. Ci siamo già attivati per chiedere lo stato di calamità. Siamo di fronte alle evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici anche in Italia, ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 30 settembre 2022) Formia – Serre e alberi abbattuti, capannoni scoperchiati, coltivazioni devastate, frane, strade crollate per la violenza della, fiumi di fango e trombeconper oltre 20di euro. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti con la richiesta dello stato di calamità in riferimento all’ultima ondata di maltempo che ha colpito dalla capitale Roma fino alle aree meridionali del Lazio tra Sabaudia, Terracina e Formia. “Uno scenario devastante – spiega il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri – siamo vicini ai cittadini e ai nostri agricoltori, che continueremo a supportare in questo momento così drammatico per loro. Ci siamo già attivati per chiedere lo stato di calamità. Siamo di fronte alle evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici anche in Italia, ...

Corriere : Ondata di maltempo in serata da Milano alla Sicilia. Bomba d’acqua su Formia, esonda il Rio Fresco - repubblica : Tempesta di fulmini e bomba d'acqua su Roma, traffico in tilt - Corriere : Bomba d’acqua in Campania: Napoli allagata, a Ischia si gira in canoa per le strade - imyownlobster : mi sono presa la bomba d'acqua mentre andavo in piscinaaaananananananan - Ilvolomatto1 : RT @barbaradipalma: Oggi così! Sorpresi da una bomba d’acqua… su Instagram ci sono un sacco di storie sul backstage di oggi ??????? @barbarad… -