Boltiere | investimento di 90 000 euro per la sicurezza nei parchi

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 30 settembre 2022) Grazie al bando di Regione Lombardia relativo all’installazione di impianti di videosorveglianza neicomunali e nelle aree regionali, il Comune dipotrà installare nuove telecamere in gran parte deidel proprio territorio comunale. È arrivata in questi giorni, infatti, la conferma che la regione contribuirà all’80% delle spese per l’installazione di nuovi sistemi di videosorveglianza. L’totale è pari a circa 90.000comprensivi di IVA, dei quali 71.736 € saranno come detto a carico di Regione Lombardia, mentre la restante parte sarà impegnata da parte del Comune di. Il progetto previsto da parte degli uffici comunali di competenza e degli amministratori prevederà l’installazione di telecamere nei seguenticomunali ...