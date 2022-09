Carlino_Bologna : Juventus Bologna Fc, Thiago Motta: 'Voglio competere contro tutti' - TuttoJuve24 : Bologna, cercasi identità: Thiago Motta studia il modulo anti Juventus #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - glooit : Bologna, Thiago Motta: 'Contro la Juve vogliamo salto qualità' leggi su Gloo - Luxgraph : Bologna, Thiago Motta: 'Arnautovic può giocare con Zirkzee. Barrow out' - sportli26181512 : Bologna, Thiago Motta: 'Barrow out. Arnautovic e Zirkzee possono giocare insieme': Il tecnico: 'In allenamento vedo… -

DIRETTA/Empoli (risultato finale 0 - 1): la decide Bandinelli! E per farlo si è affidata aMotta , mister che nelle passate stagioni ha portato un calcio totale in cui i ruoli erano ...DaMotta, a due giorni dalla trasferta di Torino con la Juventus, arrivano due sole indicazioni utili per capire cheabbia in mente schierare. La prima arriva dall'infermeria: "Barrow sarà ...Non è tardata ad arrivare la replica di Thiago Motta alle parole di Claudio Ranieri ... allenato da lui” ha affermato in conferenza stampa il nuovo allenatore del Bologna. “La storia all’Inter è stata ...Da Thiago Motta, a due giorni dalla trasferta di Torino con la Juventus, arrivano due sole indicazioni utili per capire che Bologna abbia in mente schierare. (ANSA) ...